PSG : Al-Khelaïfi doit-il accepter de rejoindre la Super Ligue ?

Publié le 20 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Le Paris Saint-Germain, comme le Bayern Munich ou encore le FC Porto, s’oppose à la création de la Super Ligue. Mais est-ce vraiment la bonne décision ? C’est notre sondage du jour !

C’est un véritable tremblement de terre. Douze des plus grands clubs au monde ont annoncé la création d’une toute nouvelle compétition européenne : la Super Ligue. Par ce fait, ces douze clubs s’opposent à la Ligue des Champions et à l’UEFA, l’organisateur de la compétition vieille de 66 ans. Une situation qui n’a pas tardé à déclencher une véritable guerre ouverte, avec d’un côté ces fondateurs de la Super Ligue et de l’autre l’UEFA et plusieurs clubs, qui se sont déclaré contre cette nouvelle compétition. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, qui n’a toutefois pas encore officialiser sa position publiquement, comme ont pu le faire le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Une révolution inarrêtable ?

Mais s’opposer à cette Super Ligue européenne est-ce vraiment une bonne décision ? Car si l’on en croit les dernières informations sur le sujet, les clubs engagés pourraient gagner gros. La banque d’investissement JP Morgan a en effet annoncé participer à ce projet et un investissement compris entre 4 et 6 milliards d’euros a été évoqué. D’ailleurs, une somme de 350M€ aurait été promise à chacun des douze clubs fondateurs de cette Super Ligue et les gains annuels de cette compétition pourraient être trois fois supérieurs à la version actuelle de la Ligue des Champions ! D'un autre côté, comme le Paris Saint-Germain pourrait retenir ses meilleurs joueurs, face à une incroyable compétition qui pourrait générer autant d’argent et attirer autant les feux des projecteurs ? C’est évidemment le cas de Kylian Mbappé et de Neymar. Considéré parmi les meilleurs, accepteront-ils de rester sur la touche, alors que les plus grandes stars s’affronteront en Super Ligue ? Mais surtout, le Qatar changera-t-il d’avis une fois la Coupe du monde 2022 passée ?



Alors, Al-Khelaïfi doit-il accepter de rejoindre la Super Ligue selon vous ?