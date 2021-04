Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après les propos d'Al-Khelaïfi, Mbappé va-t-il vraiment rester ?

Publié le 21 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé est toujours dans le flou pour son avenir. Et pourtant, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré catégorique à ce sujet, assurant que son attaquant ne bougerait pas. Croyez-vous le président du PSG ?

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG prend fin en juin 2022 et tant qu'il n'a pas prolongé, son futur s'inscrira en pointillés du côté du club de la capitale. Ces derniers jours, Mauricio Pochettino a affiché sa volonté de voir rester son attaquant. « Je suis quelqu'un d'optimiste, et j'espère que les meilleurs joueurs du Club, en l'occurrence ici Kylian, resteront à la maison », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré encore plus catégorique. Interrogé sur la possibilité de voir rester Kylian Mbappé, le président du club parisien s'hésite pas une seconde. « Kylian Mbappé restera au PSG, c'est sûr », lâche-t-il au micro du Chiringuito . Pensez-vous que le Champion du monde restera à Paris ?

Al-Khelaïfi va-t-il tenir sa promesse ?

Plusieurs options s'offrent à Kylian Mbappé dans ce dossier. La première serait évidemment de prolonger son contrat au PSG qui s'achève en juin 2022. La seconde serait à un départ dès cet été, mais cela s'annonce difficile puisqu'il faudra trouver un club en mesure de payer l'indemnité de transfert ainsi que son salaire. Le Real Madrid est bien à l'affût, mais avec l'échec de la Super Ligue, tout est relancé. Enfin, la troisième option serait celle de rester au PSG sans prolonger ce qui signifierait un départ libre dans un an. Une hypothèse qui ne devrait pas plaire aux Parisiens. Mais visiblement, Nasser Al-Khelaïfi semble confiant.



