Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a sorti l’artillerie lourde pour Mbappé !

Publié le 21 avril 2021 à 11h15 par Th.B.

Déterminé à obtenir l’aval de Kylian Mbappé pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022, le PSG aurait formulé une quatrième offre au Français qui lui permettrait d’être le joueur le mieux payé du club.

L’avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres, que ce soit du côté du PSG ou du Real Madrid. À Paris, Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir après la qualification en demi-finale de Ligue des champions que Mbappé et Neymar n’avaient plus aucune excuse de quitter le Paris Saint-Germain désormais, au vu du projet sportif et des aspirations du club de la capitale. Au micro d’El Chiringuito, le président du PSG a fait passer le message suivant. « Kylian Mbappé restera au PSG, c'est sûr » . Et pour parvenir à ses fins, le Paris Saint-Germain se montrerait omniprésent auprès du clan Mbappé pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022.

Un salaire à 40M€ pour Mbappé ?