Mercato - PSG : Barça, Paris... Ça se précise pour l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 21 avril 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait prolonger le contrat de Lionel Messi et que le PSG aimerait l'enrôler, il se pourrait que l’international argentin voit d’un oeil favorable la perspective de prolonger au sein du club catalan.

Arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi est pour l’heure dans le flou quant à son avenir au FC Barcelone. En effet, l’international argentin ne souhaiterait prendre sa décision sur la question qu’en fin de saison, lui qui souhaitait déjà s’en aller au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts. Ainsi, tandis que le PSG lorgnerait sur celui qu’on surnomme La Pulga , le Barça va devoir redoubler d’efforts afin de le convaincre de rester au sein de son club de toujours. Mais visiblement, à en croire les derniers échos provenus d’Espagne, le travail du FC Barcelone et de Joan Laporta commencerait à porter ses fruits.

Lionel Messi prêt à rester au FC Barcelone ?