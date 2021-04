Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta est passé à l’action avec Lionel Messi !

Publié le 21 avril 2021 à 9h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone entend prolonger le contrat de Lionel Messi, le club catalan commencerait à s’activer dans cette optique.

Tout les observateurs du FC Barcelone sont suspendus à la décision future de Lionel Messi quant à sa continuité au sein de son club de toujours. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, l’international argentin devra décider en fin de saison s’il paraphe un nouveau contrat où s’il préfère plutôt rejoindre un autre club afin de relever un ultime challenge dans sa carrière. Cela ne déplairait pas au PSG, annoncé sur les traces de celui qu’on surnomme La Pulga depuis maintenant quelques mois. Cependant, le FC Barcelone n’a pas la moindre intention de laisser partir Lionel Messi, et c’est précisément pourquoi le dossier a été érigé comme grande priorité par Joan Laporta, le président de l’écurie catalane élu en mars dernier.

De premiers contacts informels auraient déjà eu lieu