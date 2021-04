Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme confidence d’Agüero sur son prochain club !

Publié le 20 avril 2021 à 16h30 par Th.B.

Bien emballé par le projet sportif du FC Barcelone et le jeu prôné par Ronald Koeman, Lionel Messi serait prêt à prolonger son contrat au Barça, à condition notamment que Sergio Agüero fasse partie intégrante de l’effectif blaugrana la saison prochaine. Ce qui serait quasiment chose faite, d’après les propos qu’il aurait tenu auprès de ses proches.

Alors qu'ils sont proches en sélection argentine depuis des années maintenant, l’amitié de Sergio Agüero et de Lionel Messi irait outre le football. En effet, ils sont tous les deux parrains d’un enfant de l’autre et sont tout bonnement inséparables lors des rassemblements avec l’Albiceleste. Et cette proximité, El Kun et La Pulga pourraient en jouir la saison prochaine au FC Barcelone. Ces dernières semaines, Manchester City a acté le départ du meilleur buteur de l’histoire de son club, dont le contrat court jusqu’en juin prochain. Dans la foulée, Foot Mercato révélait qu’une poignée de clubs dont le PSG auraient formulé une offre concrète au clan Agüero. Néanmoins, la tentation d’arborer la tunique blaugrana et de jouer aux côtés de Lionel Messi s’avèrerait trop alléchante aux yeux du buteur de Manchester City.

Agüero a su revoir ses ambitions à la baisse

En difficulté financière, le FC Barcelone chercherait sous l’impulsion de son nouveau président Joan Laporta à bâtir quand bien même un projet sportif attrayant. La situation contractuelle de Sergio Agüero à Manchester City fait les affaires du Barça qui n’aura pas besoin de formuler une indemnité de transfert pour Agüero alors que ce dernier aurait même accepté de baisser son salaire pour venir au FC Barcelone selon La Cuatro . Betevé révélait également ces derniers temps que les avocats de Sergio Agüero disposeraient même d’une offre de contrat entre ses mains. Le FC Barcelone répondrait favorablement aux attentes de Lionel Messi avec Sergio Agüero.

Agüero aurait révélé à sa famille qu’il jouerait au Barça la saison prochaine