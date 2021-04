Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid donne de la voix dans le feuilleton Messi !

Publié le 20 avril 2021 à 11h30 par Th.B.

Que ce soit les présidents du FC Barcelone ou du Real Madrid, tous deux veulent que Lionel Messi poursuive sa carrière au Barça. Pour rappel, le contrat de Messi court jusqu’en juin prochain et Florentino Pérez a fait passer un message au capitaine du club rival.

« Presi, que je parte ou que je reste, je vous faciliterai la tâche ». Dans la foulée du sacre du FC Barcelone en Coupe du roi samedi, Lionel Messi aurait glissé ce message à Joan Laporta à en croire La Cuatro . De quoi faire perdurer le feuilleton Messi, alors que son contrat ne court que jusqu’au mois de juin. À l’occasion d’un entretien accordé à la télévision espagnole en décembre dernier, le capitaine du FC Barcelone assurait vouloir attendre la fin de la saison avant de prendre une décision claire sur la suite de sa carrière, lui qui soufflera sa 34ème bougie en juin. Le PSG et Manchester City resteraient dans la course, à l’instar de l’été dernier, à la signature de Lionel Messi. Des contacts récurrents auraient eu lieu ces dernières semaines entre le clan Messi et les dirigeants du PSG, Leonardo souhaitant concrètement placer ses pions dans l’espoir de mettre la main, et ce gratuitement, sur le sextuple Ballon d’or. Cependant, le vent semblerait avoir tourné en Catalogne et soufflerait du côté d’une prolongation de contrat plutôt qu’un départ libre cet été. Et Joan Laporta ne serait pas étranger à ce revirement de situation.

Le Real Madrid et Barcelone se rejoignent sur l’avenir de Messi

Que ce soit à l’occasion de sa campagne électorale ou de son inauguration, Joan Laporta n’a pas cessé de graisser la patte de celui qu’il juge comme étant « le meilleur joueur du monde » t out en soulignant à quel point il était important que Messi prolonge son contrat. Pour Telecinco , le nouveau président du FC Barcelone a une nouvelle fois clairement communiqué ses intentions pour Lionel Messi. « Lionel Messi est le meilleur joueur du monde, c'est un joueur qui est fortement lié au club, qui aime le Barça. Je suis convaincu qu'il veut rester, et il sait déjà que l'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu'il continue avec nous. C'est notre vœu le plus cher. Aujourd'hui, Leo a fait une démonstration, avec une équipe qui a joué à un niveau très élevé » . Bien que le Real Madrid soit l’ennemi juré et historique du FC Barcelone, le président Florentino Pérez partage le point de vue de son homologue Joan Laporta sur la continuité de Messi et n’a pas caché sa position sur le sujet lors de son passage sur le plateau d’ El Chiringuito dans la nuit de lundi à mardi. « Que Messi continue à Barcelone ? Je le voudrais... C'est un grand joueur. Le phénomène Madrid-Barça est un luxe que nous n'avons qu'ici, des millions de personnes le voient. Quand City et United se retrouvent ensemble, par exemple, cela ne se produit pas ». Mais qu’en est-il de la position du principal intéressé ?

Messi s’enflamme pour son rôle au Barça