Mercato - Barcelone : Le Barça touche au but pour Lionel Messi !

Publié le 20 avril 2021 à 15h00 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone n’ait pas encore formulé une offre concrète au clan Lionel Messi, étant dans l’attente de l’audit interne sur les finances de l’institution blaugrana, l’Argentin serait déjà séduit par l’offre non officielle de sa nouvelle direction. Explications.

Depuis l’envoi du burofax en août dernier, Lionel Messi fait constamment parler de lui dans la presse, son contrat expirant en juin prochain au FC Barcelone. Depuis sa demande de transfert, Messi a vu son nom être lié à une poignée de clubs, mais ce sont bien le PSG et Manchester City qui reviennent avec insistance en coulisse. En public, le champion de France a plusieurs fois lancé des appels du pied au capitaine du FC Barcelone. Néanmoins, la donne semble avoir changée depuis l’élection de Joan Laporta au poste de président le 7 mars dernier. Et la dynamique sportive actuelle plairait particulièrement à Lionel Messi selon La Cuatro qui scelle au passage l’avenir de Lionel Messi.

L’offre du Barça qui ferait le bonheur de Lionel Messi !