Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion au sommet pour boucler le feuilleton Messi ?

Publié le 20 avril 2021 à 13h00 par Th.B.

Priorité de Joan Laporta comme le président du FC Barcelone l’a fait savoir à plusieurs reprises, la prolongation de Lionel Messi pourrait prendre forme très prochainement puisqu’un entretien au sommet serait programmé.

Lionel Messi dispose d’un contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone et devrait donc quitter le club culé si aucun accord ne venait à être trouvé entre son entourage et les dirigeants du Barça . De quoi permettre à Manchester City ainsi qu’au PSG de rêver plus grand. Cependant, l’élection de Joan Laporta au début du mois de mars pourrait bien avoir changé la donne. Le travail de Ronald Koeman à la tête de l’effectif ainsi que l’implication des jeunes de La Masia seraient particulièrement appréciés par le capitaine du FC Barcelone. Comme il l’a fait savoir en décembre dernier, sa décision ne sera prise qu’à la fin de la saison. Le rendez-vous au sommet entre son père qui est son représentant et les dirigeant du FC Barcelone serait à présent programmé.

Le rendez-vous entre le clan Messi et Laporta prévu dans deux semaines ?