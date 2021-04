Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta veut boucler trois dossiers prioritaires

Publié le 19 avril 2021 à 23h00 par A.C.

Joan Laporta, président du FC Barcelone, souhaite bien revenir à une équipe première formée en grande partie par des joueurs issus du centre de formation.

Dans les années 2000, le FC Barcelone a dominé le monde notamment grâce à son centre de formation et de personnes proches du club. C’est bien sûr le cas de Frank Rijkaard et de Pep Guardiola, mais surtout pour des joueurs comme Andrés Iniesta, Xavi, Gerard Pique, Victor Valdes et bien sûr, Lionel Messi. A l’époque, le président n’était autre que Joan Laporta qui, à la suite du départ controversé de Josep Maria Bartomeu, a fait son retour à la présidence du Barça.

Le Barça travaille pour prolonger Puig, Mingueza et Sergi Roberto

Lors des différentes sorties depuis son élection, Joan Laporta a plusieurs fois annoncé vouloir revenir à ce système, privilégiant donc les joueurs issus du centre de formation. Et c’est ce qu’il souhaiterait faire avec Riqui Puig, Oscar Mingueza et Sergi Roberto. D'après les informations de Fabrizio Romano, le FC Barcelone aurait ouvert les négociations avec les deux premiers, dont les contrats se terminent respectivement en 2023 et en juin 2021. Pour le troisième, qui a la différence de Puig et Mingueza n’est plus très jeune, une prolongation de deux ans pourrait lui être proposée.