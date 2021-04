Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C’est déjà très clair pour Erling Haaland !

Publié le 21 avril 2021 à 1h30 par La rédaction

Certaines informations sorties lundi en Espagne permettent de tirer certaines hypothèses solides autour du dossier Haaland. Explication.

Selon les informations du programme La Porteria , diffusée sur la chaîne Bétévé , la signature de Sergio Agüero au Barça serait désormais imminente. En effet, selon le média espagnol, les avocats de l’attaquant argentin auraient reçu un projet de contrat en provenance du Barça, ils seraient en train de l’étudier et la tendance serait bonne. Si ces informations se confirment, Aguero semble donc proche de s’engager avec le FC Barcelone, libre.

Si le Barça accélère sur Aguero

Si l’opération se concrétise dans les prochaines semaines, alors il est possible d’en tirer la conclusion que le Barça ne croit pas vraiment en ses chances d’obtenir la signature de Haaland cet été, le gros objectif espéré par Laporta. En accélérant la manœuvre pour Aguero, le club catalan cherche à sécuriser au plus vite l’arrivée d’un grand attaquant libre. S’il agit de la sorte, c’est qu’il considère comme trop aléatoire le dossier Haaland, et qu’il vaut mieux assurer en bloquant Aguero au plus vite.