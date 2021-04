Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Agüero totalement relancé par... Lionel Messi ?

Publié le 20 avril 2021 à 15h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG, Sergio Agüero pourrait finalement pencher en faveur du FC Barcelone où Lionel Messi ferait le forcing pour retrouver son compatriote argentin.

C'est officiel, Sergio Agüero quittera Manchester City en juin prochain alors qu'il arrive en fin de contrat avec les Skyblues . Le buteur argentin aurait déjà de nombreux courtisans sur le marché, comme le PSG, la Juventus, et bien sûr le FC Barcelone qui serait en quête d'un gros buteur en vue du prochain mercato estival. D'ailleurs, le Barça doit gérer un autre dossier épineux avec la prolongation du contrat de Lionel Messi qui arrive à son terme à l'issue de la saison. Et son cas pourrait être intimement lié à celui d'Agüero...

Lionel Messi veut Sergio Aguero à Barcelone