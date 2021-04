Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé afficherait une position ferme sur son avenir en coulisses !

Publié le 20 avril 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que son avenir au PSG s’écrit actuellement en pointillés, Kylian Mbappé aurait décidé de laisser trainer encore un peu plus les choses avant de prendre une décision.

Arrivé au PSG en 2017 en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé vit peut-être ses dernières semaines en tant que joueur parisien. En effet, une non-prolongation de son contrat au sein du club de sa ville natale d’ici cet été serait synonyme de départ pour lui, Paris ne pouvant prendre le risque de le voir filer libre un an plus tard. Dans ce contexte, le Real Madrid aimerait sauter sur l’occasion pour s’attacher les services de Kylian Mbappé dès cet été, conscient que le PSG sera alors en position défavorable car contraint de vendre si sa star ne prolonge pas. Seulement voilà, tandis que nous révélions que les positions dans l’optique d’une prolongation du Français sont bloquées, rien n’aurait évolué depuis.

Kylian Mbappé ne veut pas se précipiter !