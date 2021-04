Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Barcelone… La nouvelle bombe de la presse espagnole !

Publié le 20 avril 2021 à 13h15 par T.M.

Alors que Neymar est parti pour prolonger avec le PSG, en Espagne, on persiste à dire qu’un retour au FC Barcelone reste d’actualité avec Joan Laporta.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Neymar est au centre de toutes les discussions. Actuellement sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le Brésilien semble parti pour prolonger. Toutefois, en Espagne, on n’a clairement pas la même version des faits à propos de Neymar. En effet, de l’autre côté des Pyrénées, il a dernièrement été révélé que le joueur de Mauricio Pochettino avait tout stoppé avec le PSG envisageant à nouveau de revenir au FC Barcelone pour rejouer avec Lionel Messi, qui devrait prolonger avec les Blaugrana.

Un rêve très compliqué !