Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est passé à l’action pour Memphis Depay !

Publié le 21 avril 2021 à 9h30 par Th.B.

Le FC Barcelone aurait décidé de passer à l’action pour gratuitement mettre la main sur Memphis Depay, son contrat à l’OL expirant en juin prochain. Et pour mener à bien cette opération, les représentants du Néerlandais auraient fait le voyage en Catalogne.

Arrivé en janvier 2017 dans l’optique de se relancer après son passage globalement raté à Manchester United, Memphis Depay est parvenu à retrouver son meilleur niveau avec les Gones où il est au fil du temps devenu capitaine. Néanmoins, son contrat ne court que jusqu’en juin prochain et au vu de la tournure que ce dossier prend depuis quelques mois, une prolongation de contrat ne semble pas être dans l’esprit de l’avant-centre lyonnais, malgré les incessants appels du pied de son président Jean-Michel Aulas faisait passer le message suivant à la fin du mois de mars. « S'il devait partir dans un plus grand club que l'OL, je me ferais une raison. S'il restait, on aura participé à une belle aventure pour lui et cela voudrait dire que l'on a gagné quelque chose ». Et si le plus grand club en question était le FC Barcelone ?

Une réunion au sommet pour Memphis Depay à Barcelone