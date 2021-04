Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lâche une bombe sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 20 avril 2021 à 16h10 par A.M. mis à jour le 20 avril 2021 à 16h11

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré catégorique à ce sujet en n'envisage pas une seule seconde un départ de l'attaquant du PSG dont le contrat s'achève en juin 2022.

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin 2022 et tant qu'il n'a pas prolongé, son futur est incertain puisque le PSG ne prendra pas le risque de le laisser partir libre dans un an. Et en cas de départ cet été, le Real Madrid sera le grand favori pour accueillir le Champion du monde. Présent sur le plateau du Chiringuito lundi soir, Florentino Pérez a d'ailleurs évoqué ce dossier : « Je suis venu ici pour parler de la Super Ligue. C'est un grand joueur, mais tranquille. Le Real Madrid a besoin d'un changement. Je ne parle pas de Mbappé là. Mbappé ne veut pas prolonger ? Je ne sais pas, demandez lui. Je n'en sais pas plus que ce que j'ai lu dans les journaux ».

«Mbappé restera au PSG, c'est sûr»