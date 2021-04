Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme indice sur l’avenir de Kylian Mbappé dévoilé ?

Publié le 20 avril 2021 à 14h15 par H.G.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG s’écrit en pointillés, l’international français se serait lancé à la recherche d’un domicile à Madrid.

L’avenir de Kylian Mbappé est plus incertain que jamais. En effet, à un peu plus d’un an de la fin de son contrat, l’international français pourrait être vendu cet été s’il ne prolonge pas d’ici-là, le PSG ne pouvant se permettre de prendre le risque d’un départ libre. Bref, autant dire que s’il ne renouvelle pas son contrat à Paris, le Real Madrid aura une occasion en or afin de recruter celui qui est son grand objectif en matière de recrutement depuis des années. Pour l’heure, Kylian Mbappé assure ne pas avoir pris la moindre décision, mais la presse espagnole croit savoir qu’un premier indice concernant son choix futur pourrait avoir émergé.

Simple acquisition immobilière ou indice sur l’avenir de Kylian Mbappé ?