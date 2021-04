Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi calme tout le monde pour Kylian Mbappé !

Publié le 21 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 au PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé, mais cela ne veut pas dire qu’il partira au Real Madrid ou ailleurs à l’intersaison.

Au cours du Final 8 qui a eu lieu à Lisbonne l’été dernier, Nasser Al-Khelaïfi faisait savoir que Kylian Mbappé et Neymar ne quitteront « jamais » le PSG, eux qui étaient et sont toujours uniquement liés au Paris Saint-Germain que jusqu’en juin 2022. Bien que Neymar ait déjà donné son aval pour un nouveau contrat le liant au club jusqu’en juin 2026 avec une année en option comme le10sport.com vous l’a souligné dernièrement. En ce qui concerne Mbappé, la situation est plus délicate et à l’instant T, aucun rapprochement laisse entendre qu’une prolongation est imminente. De quoi donner espoir au Real Madrid et à la presse espagnole.

Al-Khelaïfi assure que Mbappé restera au PSG la saison prochaine !