Mercato - PSG : Neymar prêt à faire un grand geste pour le FC Barcelone ?

Publié le 21 avril 2021 à 12h10 par T.M.

Malgré l’imminence de sa prolongation au PSG, Neymar penserait encore et toujours à revenir au FC Barcelone. Et pour cela, il serait prêt à y mettre du sien.

Neymar reviendra-t-il au FC Barcelone ? Aujourd’hui, cela semble très compliqué. En effet, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le Brésilien devrait très prochainement prolonger jusqu’en 2026. Entre le club de la capitale et sa star, tout serait bouclé, ne manquerait désormais plus que l’officialisation. Et alors que cela ne serait plus qu’une question de jours, Sport annonce ce mercredi que Neymar voudrait retarder cette annonce au maximum afin de donner du temps au FC Barcelone pour trouver un moyen de rendre possible son retour en Catalogne.

L’effort de Neymar