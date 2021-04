Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, Barcelone… Une énorme manoeuvre en coulisse de Neymar ?

Publié le 21 avril 2021 à 9h45 par T.M.

Aujourd’hui, Neymar semble plus proche que jamais de prolonger avec le PSG. Toutefois, en coulisse, le Brésilien souhaiterait donner une petite chance au FC Barcelone d’acter son retour. Explications.

« Neymar, c’est bouclé. L’annonce pourrait intervenir avant la fin du mois d’avril. C’est réglé, Neymar va rester ». Pour Loïc Tanzi, journaliste de RMC , il n’y a aucun doute à avoir : Neymar va prolonger avec le PSG. D’ailleurs, comme le10sport.com avait pu vous l’expliquer, un accord a été trouvé concernant un nouveau contrat jusqu’en 2026 avec une autre année en option. Mais il manque encore l’officialisation. D’ailleurs, le PSG souhaiterait annoncer cette bonne nouvelle juste avant la demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City. Cependant, Neymar pourrait ne pas le voir de la même manière…

Neymar pense au FC Barcelone !