Mercato - PSG : Neymar ouvre la porte à un autre club !

Publié le 21 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Même si son avenir à moyen terme au PSG semble fixé avec sa prolongation de contrat imminente, Neymar n’exclut pas un retour au Brésil, et notamment pour porter le maillot de Flamengo.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG a donc bouclé en interne pour la prolongation de contrat de Neymar jusqu’en juin 2026, qui sera accompagné d’une année supplémentaire en option. L’attaquant brésilien va donc régler la question de son avenir pour les saisons à venir, mais a-t-il déjà programmé des plans pour sa fin de carrière, et notamment un possible retour au Brésil ? Neymar a évoqué la question via quelques stories sur Instagram, et le numéro 10 du PSG ouvre a porte à un club.

« Flamengo ? Peut-être »