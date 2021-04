Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta n’a pas encore tranché pour Ousmane Dembélé !

Publié le 21 avril 2021 à 12h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, cette possible prolongation pourrait ne pas sceller son avenir de manière définitive.

Auteur d’une belle saison 2020/2021 au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a redoré son blason en Catalogne après trois premières années pour le moins délicates, ponctuées par des blessures et des polémiques sur son professionnalisme. Ainsi, ce n’est désormais plus la question d’une vente de l’international français qui est évoquée dans la presse ces dernières semaines, mais bien celle d’une prolongation de son contrat qui prendra fin le 30 juin 2022. Joan Laporta aurait pour priorité de le renouveler tant il apprécierait son profil. Cependant, même si Ousmane Dembélé venait à accepter ce nouveau contrat, cela ne signifiera pas forcément que l’avenir de l’ancien joueur du Borussia Dortmund en Catalogne est scellé.

Le FC Barcelone devra trancher entre garder Ousmane Dembélé ou le vendre