Mercato : Mourinho pourrait rejoindre une destination improbable !

Publié le 21 avril 2021 à 23h30 par A.D.

Evincé par Tottenham, José Mourinho ne saurait pas de quoi son avenir est fait. Mais à en croire Rivaldo, le Special One pourrait vite rebondir du côté du Brésil.

Alors qu'il était en grande difficulté du côté de Tottenham, José Mourinho a été remercié par la direction des Spurs . Disposant d'un énorme CV, le Special One devrait trouver un nouveau point de chute sans encombres. Après avoir évolué dans presque tous les grands championnats européens (Espagne, Angleterre, Portugal et Italie), José Mourinho pourrait s'envoler vers une destination exotique. D'après Rivaldo, le coach portugais aurait la possibilité d'entrainer en Amérique du Sud, dans un club brésilien.

«J'ai entendu parler d'un transfert potentiel vers un club brésilien»