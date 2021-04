Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prêt à parier sur José Mourinho ?

Publié le 21 avril 2021 à 11h00 par Th.B.

Alors que le flou règne toujours autour de l’avenir de Zinedine Zidane, Florentino Pérez ne verrait pas d’un mauvais oeil un retour au Real Madrid de José Mourinho en cas de départ du technicien français à l’intersaison.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Zinedine Zidane. Un temps contesté au cours de la saison, l’entraîneur français aurait pu plier bagage et ainsi laisser sa place à un autre technicien. Finalement, le champion du monde est resté en poste, mais il se pourrait qu’à l’instar de l’année 2018, Zidane choisisse de surprendre son monde en quittant ses fonctions après un sacre en fin de saison. De quoi obliger Florentino Pérez à prendre toutes les options en considération et à abattre la carte de la prudence en interview pour El Chiringuito. « Zidane est le meilleur entraîneur que nous ayons jamais eu. C’est une légende. Il a une personnalité qui est presque comme la mienne, il ne supporte pas les conférences de presse. Il ne dit rien, il est heureux… Comme il le dit, on ne sait jamais. Il a un contrat en vigueur ».

Florentino Pérez a déjà pensé à un retour de José Mourinho