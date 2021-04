Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un recrutement XXL grâce à l’Arabie Saoudite ? La réponse !

Publié le 21 avril 2021 à 10h15 par T.M.

Alors que l’OM pourrait être prochainement la propriété d’Al-Walid Bin Talal, cela pourrait avoir des impacts sur le prochain mercato estival. Et à ce sujet, des précisions ont été apportées.

La fin de saison approche et le mercato estival par la même occasion. Du côté de l’OM, on devrait d’ailleurs profiter de cette fenêtre pour considérablement renouveler l’effectif de Jorge Sampaoli. Toutefois, pour Pablo Longoria, la mission ne s’annonce pas si simple étant donné que les finances des Phocéens sont dans la rouge. Mais d’ici peu, cela pourrait être de l’histoire ancienne. En effet, ce mercredi, une nouvelle confirmation a été apportée à propos de la vente imminente de l’OM à l’Arabie Saoudite et Al-Walid Bin Talal. De quoi alors totalement chambouler les plans marseillais pour cet été ?

« Il y aurait entre 10 et 15 nouveaux joueurs »