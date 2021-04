Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli confie une mission périlleuse à Longoria…

Publié le 21 avril 2021 à 5h30 par T.M.

A l’approche du mercato estival, Jorge Sampaoli aurait fait part de ses envies à Pablo Longoria. Et pour le président de l’OM, cela s’annonce compliqué.

Arrivé en cours de saison à l’OM, Jorge Sampaoli profitera du mercato estival pour construire un effectif à son image et s’entourer des joueurs qui répondront aux caractéristiques de son jeu. Compte tenu de cela, il pourrait y avoir plusieurs changements au sein du groupe de Sampaoli et de nombreux mouvements seraient à prévoir à l’OM. D’ailleurs, en amont de ce mercato, l’Argentin aurait rencontré Pablo Longoria pour parler recrutement et faire part de ses volontés.

26M€ pour Lirola et Balerdi, c’est trop !

Et parmi les volontés de Jorge Sampaoli, il y aurait notamment conserver Leonardo Balerdi et Pol Lirola. L’entraîneur de l’OM aurait ainsi fait part de son envie à son président, qui va désormais devoir se mettre au travail pour le joueur prêté par le Borussia Dortmund et celui de la Fiorentina. En effet, alors que Balerdi dispose d’une option d’achat de 14M€ et Lirola de 12M€, cela serait beaucoup trop important pour l’OM. Ainsi, cet été, Longoria aura pour mission de négocier avec le BVB et la Viola pour faire baisser les prix ou bien négocier un nouveau prêt, ce qui serait fort compliqué.