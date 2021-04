Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aguero, Depay... Le choix colossal de Laporta !

Publié le 22 avril 2021 à 0h30 par La rédaction

Tous les deux en fin de contrat dans leur club respectif, Sergio Aguero et Memphis Depay sont dans le viseur du FC Barcelone. Mais le club espagnol devra vraisemblablement choisir entre les deux.

Sergio Aguero à Manchester City, et Memphis Depay, à Lyon, vont quitter leur club à la fin de cette saison. Libres, donc, en juin, les deux joueurs représentent d’excellentes opportunités à moindre coût pour un FC Barcelone qui souhaite se renforcer mais qui, à cause de ses finances, veut éviter les folies.

Aguero ou Depay, il faudra trancher