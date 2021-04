Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse mise au point du Barça pour Sergio Agüero !

Publié le 21 avril 2021 à 15h10 par T.M.

Sergio Agüero sera-t-il un joueur du FC Barcelone la saison prochaine ? Face aux derniers éléments apparus autour d’El Kun, les Blaugrana ont apporté leur version des faits.

Cela est aujourd’hui acté, Sergio Agüero, en fin de contrat, ne prolongera pas et quittera par conséquent Manchester City à la fin de la saison. Désormais la question est de savoir où El Kun rebondira et tous les regards se tournent vers le FC Barcelone, où il pourrait retrouver son grand ami, Lionel Messi. D’ailleurs, cela serait chose faite : Agüero jouera au Barça la saison prochaine. Tel serait en tout cas ce que l’Argentin aurait annoncé à son entourage, expliquant qu’il s’engagerait pour deux saisons avec le club de Joan Laporta.

Une arrivée d’Agüero ?