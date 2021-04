Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar est passé à l’action pour revenir à Barcelone !

Publié le 21 avril 2021 à 12h45 par T.M.

Tout proche de prolonger avec le PSG, Neymar voudrait cependant être définitivement fixé à propos d’un retour au FC Barcelone avant de parapher son nouveau bail.

Prolongera, ne prolongera pas ? Aujourd’hui, la question ne semble plus se poser concernant l’avenir de Neymar. En effet, il semble déjà acté que le Brésilien paraphera un nouveau contrat avec le PSG, qui le liera jusqu’en 2026 avec le club de la capitale. Cependant, rien n’est encore officiel, ce qui laisse alors la porte ouverte à différentes rumeurs. Et du côté de l’Espagne, on persiste à dire qu’un retour à Barcelone serait encore envisagé par Neymar. D’ailleurs, selon Sport , le Brésilien retarderait au maximum sa prolongation pour donner du temps aux Blaugrana.

Neymar veut être fixé !