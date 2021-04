Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour Sergio Agüero !

Publié le 21 avril 2021 à 12h30 par La rédaction

Alors que l’arrivée de Sergio Agüero semblait entérinée au FC Barcelone, la presse espagnole assure ce mercredi qu’aucun contact n’aurait eu lieu entre les représentants de l’Argentin et les dirigeants du Barça. Cependant, le nom d’Agüero circulerait bien ailleurs.

Et si le FC Barcelone abattait la carte Sergio Agüero pour convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain ? La Sky révélait récemment que le capitaine du FC Barcelone s’attendrait à voir ses souhaits écoutés et réalisés sur le marché par ses dirigeants. Et cela passerait notamment par son ami de longue date et compatriote argentin Agüero. Selon les informations de La Porteria, émission de Betevé , ce début de semaine aurait permis au FC Barcelone de franchir un cap dans cette grosse opération. Alors que le départ de Sergio Agüero de Manchester City a déjà été annoncé par le pensionnaire de Premier League à la toute fin du mois de mars. Que ce soit le PSG ou encore des clubs anglais et italiens, beaucoup se seraient penchés selon Foot Mercato sur la situation alléchante du meilleur buteur de l’histoire de Manchester City. Mais Betevé a révélé mardi que Sergio Agüero aurait fait savoir à ses proches qu’il arborerait la tunique blaugrana la saison prochaine, puisqu’il serait proche de signer un contrat de deux ans au FC Barcelone. Cependant, la vérité serait tout autre.

Pas de discussions pour Sergio Agüero au FC Barcelone !

Journaliste de La Sexta , José Alvarez a profité d’une intervention sur le plateau de l’émission El Chiringuito afin de mettre les choses au clair sur le dossier Sergio Agüero. Selon les informations récoltées par ses soins, le FC Barcelone serait bel et bien intéressé par le profil de celui qui est surnommé El Kun . Cependant, à ce jour, aucune réunion ou entretien n’aurait eu lieu entre les représentants de l’attaquant de Manchester City et le comité de direction du club culé. Pas de contact du côté du FC Barcelone à déclarer pour Sergio Agüero, mais la donne serait différente ailleurs.

