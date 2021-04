Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman met les choses au clair pour Memphis Depay !

Publié le 21 avril 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que Memphis Depay est annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Ronald Koeman estime qu’il est bien trop tôt pour parler des joueurs que le club catalan pourrait cibler.

En quête d’un numéro 9 l’été dernier pour pallier le départ de Luis Suarez, le FC Barcelone n’était pas parvenu à enrôler de nouveau joueur dans cette optique en raison de ses moyens financiers limités. En conséquence, le club catalan va devoir relancer ce chantier au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts et, dans cette optique, il ciblerait notamment Erling Haaland et Memphis Depay. Le second cité, libre le 30 juin prochain au terme de son contrat à l’OL, est annoncé comme étant un choix de Ronald Koeman. Seulement voilà, interrogé sur la question en conférence de presse, l’entraîneur du FC Barcelone a préféré botter en touche, jugeant le moment inopportun pour parler recrutement.

« Ce n'est pas le moment de parler de joueurs qui ne sont pas là »