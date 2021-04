Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone prêt à faire revenir Neymar ? La réponse !

Publié le 21 avril 2021 à 13h45 par T.M.

En Espagne, on persiste à dire que Neymar pense encore et toujours à revenir au FC Barcelone. Mais quelle est la position des Blaugrana à ce sujet ?

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Neymar ne cesse de faire parler. Et alors que le joueur du PSG est parti pour prolonger avec le club de la capitale, le FC Barcelone ne serait pas très loin. En effet, le Brésilien penserait encore et toujours à revenir chez les Blaugrana, notamment afin de jouer avec Lionel Messi, parti pour prolonger avec le Barça. Ainsi, comme l’a expliqué La Cuatro , avant d’acter sa prolongation avec le PSG, Neymar souhaiterait être fixé à 100% à propos d’un retour en Catalogne.

Le Barça y pense…