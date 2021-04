Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un renfort colossal bouclé grâce à Koeman ?

Publié le 21 avril 2021 à 13h00 par Th.B.

Pourtant courtisé par plusieurs grands noms du football européen dont la Juventus, Memphis Depay cultiverait le désir de retrouver Ronald Koeman en s’engageant au FC Barcelone.

Et si le feuilleton Memphis Depay avait déjà trouvé son épilogue, ou du moins, le dénouement pourrait-il déjà concrètement être connu ? Sous contrat jusqu’en juin à l’OL, le capitaine du club rhodanien n’est pas amené à prolonger son aventure lyonnaise initiée à l’hiver 2017, bien que le président Jean-Michel Aulas lui ouvre publiquement la porte pour une prolongation. L’international néerlandais semble avoir des envies d’ailleurs et son coeur pourrait l’amener à signer en faveur du FC Barcelone la saison prochaine bien que certaines grandes formations européennes lui feraient du pied.

La Juventus, l’Atletico et l’Inter dans le coup, mais avantage à Barcelone !