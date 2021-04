Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle déclaration fracassante d’Al-Khelaïfi sur Mbappé et Neymar !

Publié le 21 avril 2021 à 13h10 par Th.B.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a multiplié ces derniers temps les entretiens dans la presse pour assurer que Neymar et Kylian Mbappé resteront au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

« Neymar et Kylian (Mbappé) n’ont pas d’excuses pour partir. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois. On est un grande équipe aujourd’hui. On a du respect pour les autres mais on est là avec eux. On travaille. Et ce n’est pas fini ». Dans la fouillée de la qualification du PSG pour le dernier carré de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi prévenait clairement Neymar et Kylian Mbappé au micro de RMC Sport. Pour le président du PSG, les deux stars offensives parisiennes sous contrat jusqu’en juin 2022 n’ont nulle part où aller au vu du projet sportif du PSG et de la situation économique dans laquelle le club baigne en ces temps de crise en comparaison avec les plus grandes équipes du monde. Pour El Chiringuito , le président Al-Khelaïfi a une nouvelle fois assuré ces dernières heures que Mbappé ne quittera pas le PSG à l’intersaison. Et le discours de Nasser Al-Khelaïfi n’est pas prêt de changer.

« Si je le garantis ? Bien sûr, ils vont rester »