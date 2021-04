Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros coup de tonnerre se précise avec Florian Thauvin !

Publié le 22 avril 2021 à 11h10 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin semblait bien parti pour quitter librement le club phocéen. Mais la situation actuelle du marché incite l’attaquant français à considérer sérieusement l’idée d’une prolongation…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le mois de janvier dernier, Pablo Longoria bataille en interne pour essayer de prolonger in-extremis le contrat de Florian Thauvin à l’OM. Annoncé avec insistance ces derniers mois dans le viseur du Milan AC et du FC Séville, l’international français était promis à un départ libre, mais la tendance serait tout doucement en train de s’inverser dans ce feuilleton, et l’OM paraît aujourd’hui en bonne position pour conserver Thauvin.

Thauvin prêt à prolonger à l’OM ?