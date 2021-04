Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos reçoit un énorme avertissement pour son avenir !

Publié le 22 avril 2021 à 11h00 par Th.B.

Appréciant Sergio Ramos comme s’il était son « fils », Florentino Pérez a cependant mis les choses au clair mercredi soir. Le Real Madrid ne lui fera pas une fleur sur le plan financier au sujet de sa prolongation de contrat.

« Je l’aime aussi beaucoup, mais nous sommes dans une très mauvaise situation. Nous devons être réaliste, c'est la crise. Nous pouvons régler la situation mais c'est compliqué. (…) L'année passée, Sergio a accepté aussi. Cette année non, c’est différent ». De passage sur le plateau d’El Chiringuito lundi soir, Florentino Pérez soulignait déjà la difficulté de la situation et du dossier Sergio Ramos. Sous contrat jusqu’en juin prochain au Real Madrid, le capitaine de l’équipe entraînée par Zinedine Zidane refuserait d’accepter la baisse de salaire de 10% soumise par sa direction pour sa prolongation d’une saison avec une autre en option. Ce qui laisserait le flou planer et le PSG espérer à gratuitement s’attacher les services de l’international espagnole lors du prochain mercato estival. Invité une nouvelle fois à s’exprimer sur l’opération Sergio Ramos et l’impasse dans les discussions entre les deux parties, le président du Real Madrid a reconnu porter une certaine affection à Ramos, mais que cela ne l’incitera pas à débourser plus d’argent que nécessaire pour le garder.

« Je l'aime comme si c'était mon fils, mais… »