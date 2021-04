Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un vrai coup à jouer pour l’après Mandanda !

Publié le 22 avril 2021 à 5h00 par T.M.

Cherchant un gardien numéro 1 bis pour assurer la transition avec Steve Mandanda à l’OM, Pablo Longoria pourrait notamment trouver son bonheur du côté de l’Espagne.

Cet été, les changements seront nombreux à l’OM. L’effectif de Jorge Sampaoli pourrait être considérablement chamboulé et le poste de gardien ne devrait pas être épargné. En fin de contrat, Yohann Pelé ne sera pas conservé, tandis que Steve Mandanda ne devrait plus être le gardien numéro 1 incontesté. En effet, à l’OM, Pablo Longoria se tournerait vers l’avenir, voulant déjà préparer l’après Mandanda. Ainsi, l’idée serait de recruter un numéro 1 bis pour qu’il apprenne aux côtés du champion du monde avant de le remplacer à moyen terme.

L’option Zidane !