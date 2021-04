Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme départ à 0€ prend forme !

Publié le 22 avril 2021 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Julian Draxler pourrait bel et bien quitter le PSG à l'issue de la saison. Il aurait même été proposé au Bayern Munich.

Parmi les joueurs dont le contrat s'achevait en juin prochain, Julian Draxler est le dernier dont l'avenir est flou. Juan Bernat et Angel Di Maria ont effectivement tous deux prolongés, ce qui n'est toujours pas le cas de l'international allemand qui est pourtant très utilisé par Mauricio Pochettino au PSG. Cependant, un départ de l'ancien joueur de Schalke 04 est toujours envisagé.

Draxler proposé au Bayern ?