Mercato - PSG : Riolo souligne un indice de taille pour l’avenir de Mbappe !

Publié le 22 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Invité à commenter les prestations de Kylian Mbappé, Daniel Riolo estime que les messages qu'il envoie sur le terrain sont loin d'être anodins.

Depuis quelques rencontres, Kylian Mbappé est en feu. Auteur d'un triplé à Barcelone et d'un doublé à Munich, l'attaquant français brille aussi en Ligue 1 comme en témoigne son doublé contre l'ASSE (3-2) dimanche, et surtout sa motivation sans faille pour permettre au PSG de tout gagner. Comme le souligne Daniel Riolo, ce sont des messages très forts envoyés alors que Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail qui s'achève en juin 2022.

«Mbappé envoie des messages de malade, des messages de fou»