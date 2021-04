Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Vinicius… Leonardo peut faire une croix sur cette opération colossale !

Publié le 21 avril 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que le PSG serait intéressé par la perspective de remplacer Kylian Mbappé par Vinicius Junior, le club de la capitale n’aurait aucune chance d’attirer l’international brésilien auquel cas.

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG s’écrit plus que jamais en pointillés. En effet, en fin de contrat le 30 juin 2022, l’international français doit absolument prolonger d’ici cet été, faute de quoi il sera alors vendu puisque Paris n’entend pas prendre le risque de le voir partir librement et gratuitement un an plus tard. Ainsi, en cas de non-prolongation, le Real Madrid aura une occasion en or afin de s’attacher les services de celui qu’il a érigé comme sa grande priorité en matière de recrutement depuis des années. Parallèlement, si Kylian Mbappé prend bien la direction du club madrilène, toute la question sera de savoir avec quel joueur le PSG le remplacera. Et dans cette perspective, la piste Vinicius Junior serait à écarter.

Le Real Madrid ne veut pas perdre Vinicius Junior