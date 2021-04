Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? La réponse !

Publié le 22 avril 2021 à 10h15 par A.D.

En difficulté à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses valises cet été et rejoindre le PSG ou le Real Madrid. Heureusement pour Leonardo, le club emmené par Zinedine Zidane n'aurait pas vraiment d'intérêt à rapatrier CR7 cet été.

Alors que la Juventus passe totalement à côté de sa saison, Cristiano Ronaldo se poserait des questions quant à son avenir et pourrait décider de partir dès cet été. De son côté, La Vieille Dame ne devrait pas retenir CR7 s'il décidait de plier bagage car il sera en fin de contrat le 30 juin 2022 et qu'une prolongation ne serait pas vraiment à l'ordre du jour. Alors que Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus lors du prochain mercato estival, son nom a été annoncé avec insistance du côté du PSG et du Real Madrid ces dernières semaines. Interrogé sur un possible rapatriement de la star portugaise cet été, Florentino Pérez a totalement fermé la porte à cette éventualité. « Cristiano Ronaldo ne reviendra pas. Cela n'a pas de sens, il a un contrat avec la Juventus » , a expliqué le président de la Maison-Blanche à El Chiringuito dans la nuit de lundi à mardi.

L'opération Ronaldo pas rentable pour le Real Madrid ?