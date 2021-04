Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante du Real Madrid sur Kylian Mbappé et la Super Ligue !

Publié le 22 avril 2021 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 22 avril 2021 à 8h16

Le Real Madrid ne pourra pas arracher Kylian Mbappé des mains du PSG sans la Super Ligue selon le président du club merengue Florentino Pérez qui a lâché un gros froid sur cette opération à l’approche du mercato.

Ce n’est plus un secret tellement le Real Madrid a été lié au nom de Kylian Mbappé et inversement ces dernières semaines alors que l’attaquant du PSG n’a toujours pas prolongé son contrat pourtant jusqu’en juin 2022. La Cuatro révélait d’ailleurs cette semaine que le Paris Saint-Germain avait formulé pas moins de quatre offres de prolongation au clan Mbappé. Et dans la dernière, un salaire de 40M€ annuel aurait été proposé. Cette incertitude permet à la presse espagnole de s’enflammer pour un potentiel transfert de Mbappé au Real Madrid. Après son discours quelque peu lisse à El Chiringuito, le président Florentino Pérez a clairement tiré la sonnette d’alarme en ce qui concerne les grosses transactions cet été sans la Super Ligue, y compris celle de Kylian Mbappé.

« Sans la Super Ligue, les grandes recrues n’existeront pas »