Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a fait une annonce importante à Joan Laporta !

Publié le 22 avril 2021 à 7h15 par B.C.

Alors qu’il n’a toujours pas pris de décision pour son avenir, Lionel Messi aurait indiqué à Joan Laporta qu’il ne comptait pas faire durer le suspense trop longtemps.

Désireux de partir l’été dernier, Lionel Messi arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone, et sa prolongation tarde à voir le jour alors que le PSG et Manchester City restent à l’affût. Chez les Blaugrana , on se montre pourtant optimiste sur l’issue du dossier, qui apparaît comme une priorité aux yeux de Joan Laporta. Lionel Messi n’aurait toutefois pas changé de position et voudrait attendre la fin de la saison avant d’annoncer sa décision, ce qui ne l’a pas empêché de rencontrer le nouveau président du Barça il y a quelques semaines, dès sa prise de fonction. Au cours de ce déjeuner, Lionel Messi en aurait profité pour lui faire une précision importante.

Lionel Messi ne fera pas durer le suspense