Mercato - Real Madrid : La porte est grande ouverte pour Camavinga !

Publié le 22 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Intéressé par le profil d’Eduardo Camavinga, le Real Madrid voit une fenêtre se présenter pour le joueur de Rennes, les Bretons se penchant sur sa succession.

Ce n’est plus un secret pour personne tant Eduardo Camavinga a été lié au Real Madrid ces dernières semaines et derniers mois. Au cours du dernier mercato, les dirigeants merengue auraient bel et bien coché le nom du milieu de terrain du Stade Rennais où son contrat court jusqu’en juin 2022. Florian Maurice, directeur technique de Rennes, a assuré que les discussions pour une prolongation ou un transfert n’auraient pas lieu avant la fin de la saison au micro de RTL . Néanmoins, le comité de direction rennais se pencherait déjà sur la succession de l’international français.

Rennes cherche un remplaçant à Camavinga