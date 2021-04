Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane sur le point de perdre Eduardo Camavinga ?

Publié le 21 avril 2021 à 7h00 par B.C.

Alors qu’Eduardo Camavinga serait l’une des priorités de Zinedine Zidane, le Bayern Munich rattraperait actuellement son retour dans ce dossier.

Lié au Stade Rennais jusqu’en juin 2022, Eduardo Camavinga semble tout proche d’un départ. D’après les récentes informations divulguées par TMW , l’international français ne voudrait pas prolonger son bail afin de partir dès le prochain mercato estival. « Pour l’instant, on continue de discuter avec lui, il y a des propositions qui ont été faites il y a quelques mois déjà. On a dit qu’on prendrait acte avec lui à la fin de la saison . », confiait Florian Maurice, directeur technique du Stade Rennais, au micro de RTL il y a quelques jours. Le PSG ou encore le Real Madrid seraient intéressés, tout comme le Bayern Munich à en croire France Football , et les Allemands pourraient rapidement prendre la main dans ce dossier.

Le Bayern a approché Camavinga