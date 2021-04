Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a fait une grosse demande à son entourage pour son avenir !

Publié le 21 avril 2021 à 20h15 par B.C.

Alors que Lionel Messi n’écarterait plus l’idée d’une prolongation au FC Barcelone, l’Argentin souhaiterait toujours attendre la fin de la saison afin de prendre sa décision.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi fait durer le suspense pour son avenir. Joan Laporta souhaite absolument la voir prolonger son contrat, alors que le PSG et Manchester City restent à l’affût. Les Blaugrana seraient malgré tout optimistes puisque Lionel Messi enverrait des signaux positifs en interne, et d’après les informations divulguées par le média El Gráfico ce mercredi, une prolongation de deux saisons seraient désormais envisageable pour Lionel Messi. Le père et agent de l’attaquant a d’ailleurs rejoint Barcelone ces derniers jours, ce qui pourrait laisser indiquer que les négociations entre les deux camps devraient passer à la vitesse supérieure, mais Lionel Messi ne voudrait pas s’emballer.

Lionel Messi ne veut pas négocier avant la fin de saison