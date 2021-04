Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Barça a trouvé la solution pour retenir Lionel Messi !

Publié le 21 avril 2021 à 17h15 par H.G.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait prolonger Lionel Messi, l’arrivée de Sergio Agüero pourrait rendre une fière chandelle au club catalan dans cette optique.

L’avenir de Lionel Messi est la grande préoccupation de l’ensemble des observateurs du FC Barcelone depuis maintenant plusieurs mois. En effet, faute de prolongation d’ici le 30 juin prochain, l’international argentin filera librement de son club de toujours. Bien logiquement, le Barça entend tout tenter pour convaincre celui qu’on surnomme La Pulga de renouveler son bail. Et justement, le média El Gráfico indique ce mercredi qu’une proposition pour une prolongation de deux ans aurait été transmise à Lionel Messi et qu’il songerait à l’accepter.

L’arrivée de Sergio Agüero serait quasi bouclée !