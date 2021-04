Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse annonce sur le dossier Cristiano Ronaldo !

Publié le 21 avril 2021 à 16h30 par Th.B.

Bien que le PSG ait des vues sur Cristiano Ronaldo, la Juventus a fermé la porte à un transfert du quintuple Ballon d’or qui est sous contrat jusqu’en juin 2022. Et Andrea Agnelli a révélé ne pas regretté son choix de le faire venir, laissant entendre que le PSG n’aurait pas vraiment ses chances dans cette opération.

Depuis l’arrivée des investisseurs qataris à l’été 2011, le PSG rêverait de mettre la main sur Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo. En raison de la situation contractuelle de l’Argentin au FC Barcelone, son contrat arrivant à expiration en juin prochain, et des échecs répétés de la Juventus en Ligue des champions, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient être sur le marché. En ce qui concerne la star de la Juve, le PSG et le Real Madrid se disputeraient les services du quintuple Ballon d’or, à l’instar de Manchester United. En ce qui concerne les Red Devils et le Real Madrid, les portes des deux anciens clubs de Ronaldo sembleraient s’être fermées. Et ce n’est pas le président du Real Madrid qui dira le contraire, en atteste la déclaration de Florentino Pérez à El Chiringuito. « Cristiano Ronaldo ne reviendra pas. Cela n'a pas de sens, il a un contrat avec la Juventus » . La chance du PSG de mener à bien cette opération ? Pas vraiment…

Après Nedved et Paratici, Agnelli monte au créneau dans le feuilleton Cristiano Ronaldo !