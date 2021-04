Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a lancé un énorme casting pour son recrutement !

Publié le 21 avril 2021 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 21 avril 2021 à 13h35

Alors que le PSG aurait décidé pour le moment de mettre Alessandro Florenzi en attente concernant son option d’achat, Leonardo se pencherait sur deux autres profils au poste de latéral droit pour cet été : Serge Aurier et Hector Bellerin. Un casting pour le moins inattendu…

Thomas Meunier ayant quitté le PSG en fin de contrat l’été dernier pour s’engager avec le Borussia Dortmund, et Leonardo disposant de moyens financiers très limités pour le remplacer, c’est donc Alessandro Florenzi qui avait été attiré dans la capitale. Le latéral droit italien a été prêté par l’AS Rome avec une option d’achat fixée à 9M€, et la route semblait tracée pour que le PSG recrute définitivement l’international italien en fin de saison. Seulement, la Gazzetta dello Sport a récemment révélé que Leonardo hésiterait finalement à boucler cette recrue, et pour cause, le directeur sportif brésilien aurait deux autres atouts dans sa manche.

Un retour d’Aurier est à l’étude

Comme l’a récemment révélé Le Parisien, le PSG envisagerait très sérieusement de rapatrier Serge Aurier lors du prochain mercato estival. Malgré un premier passage pour le moins contrasté entre 2014 et 2017 dans la capitale, qui a surtout été marqué par l’affaire Periscope de février 2016 durant laquelle il avait copieusement insulté Laurent Blanc (ndlr : son entraîneur de l’époque au PSG) et taclé plusieurs de ses coéquipiers (Zlatan Ibrahimovic, Salvatore Sirigu), le latéral droit ivoirien serait une option très concrète de Leonardo pour remplacer Florenzi la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Tottenham, Aurier serait sur le départ, et il semble donc faire partie des options privilégiées par le PSG en vue du prochain mercato. Mais il n’est pas la seule…

Le PSG suit aussi Bellerin