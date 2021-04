Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme avancée de Joan Laporta dans le dossier Lionel Messi ?

Publié le 21 avril 2021 à 15h30 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain au FC Barcelone, Lionel Messi serait maintenant prêt à accepter de rester au sein du club catalan et songerait à accepter l’offre contractuelle qu’il aurait en sa possession.

L’ensemble des observateurs du FC Barcelone sont suspendus à la décision que prendra Lionel Messi en fin de saison. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international pourrait effectivement quitter librement son club de toujours afin de relever un ultime challenge dans une nouvelle écurie. Seulement voilà, le Barça ne compte pas laisser filer si facilement son homme providentiel et entend tout tenter afin de le convaincre de parapher un nouveau bail. En ce sens, Joan Laporta effectuerait tout son possible pour convaincre Lionel Messi de ne pas aller voir ailleurs. Et visiblement, il se pourrait que ce travail soit en train de porter ses fruits…

Une prolongation de deux ans pour Lionel Messi ?

En effet, ce mercredi, le média El Gráfico annonce que Lionel Messi envisagerait désormais pleinement l’option de rester au FC Barcelone en fin de saison, et ce alors qu’il a longtemps été annoncé qu’il n’était pas insensibles aux appels du pied du PSG et de Neymar. Précisément, celui qu’on surnomme La Pulga envisagerait d’accepter une proposition pour une prolongation de son contrat pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2023. Pour l’heure, Lionel Messi n’aurait pas encore définitivement accepté, mais l’option de prolonger serait clairement à l’étude dans l’esprit du numéro 10 du FC Barcelone. Toute la question est maintenant de savoir s’il acceptera cette offre contractuelle, sportive et économique.

